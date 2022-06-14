ÖSYM Başkanı’ndan YKS açıklaması

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, YKS konusunda öğrencileri bilgilendirdi.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile ilgili yeni detayları öğrenciler ile paylaştı.

Milyonlarca öğrenci 4 gün sonra yapılacak üniversite sınavı için nefesini tuttu ve heyecanla o günün gelmesini bekliyor. YKS sınavı için geri sayım devam ederken ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sınavla ilgili detayları açıkladı.

Sınav günlerinde alınacak tedbir, önlem ve uygulamalardan bahseden Aygün, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştireceğimiz 2022-YKS’nin tüm sınav merkezlerimizde sorunsuz bir şekilde uygulanması için ilgili kurumlarla gerekli tüm tedbirleri alıyoruz. Bu kapsamda koordinatörlerimiz ile gerçekleştirdiğimiz koordinasyon toplantılarını tamamladık. Bu toplantılarda sınav uygulamaları ve sınav güvenliği tedbirlerini görüştük. Binaların hazır hale getirilmesi, uygulama birliğinin sağlanması ve sınav merkezlerindeki hazırlıkları değerlendirdik.

‘EMNİYET VE JANDARMA GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALACAK’

Ayrıca tüm sınav merkezlerimizde, sınav koordinatörlerimizin koordinasyonunda, illerde rektörlerimiz, ilçelerde kaymakamlarımız başkanlığında Sınav Koordinasyon Kurulu toplantıları yapılmaktadır. Toplantılarda sınavların sorunsuz bir şekilde uygulanması için il ve ilçelerde alınan önlemler ve sınav hazırlıkları görüşülmektedir. 2022-YKS tüm sınav merkezlerimizde eşgüdüm içerisinde uygulanacaktır. Sınav evraklarını taşıyan nakil araçlarının Ankara’dan sınav merkezlerinde muhafaza edileceği yere ulaşması ve sınav bitiminde sınav merkezlerinden Ankara’ya dönüşünün güvenliği emniyet müdürlükleri ile jandarma komutanlıkları koordinesinde sağlanacaktır. Sınav günlerinde sınav yapılacak binaların çevresinde emniyet müdürlükleri ve jandarma komutanlıkları tarafından gerekli güvenlik önlemleri alınacaktır.

Sınav günleri aday ve görevlilerin sınav binalarına sorunsuz ve zamanında ulaşmaları için belediyeler ve emniyet müdürlükleri gerekli tedbirleri alacaktır. T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası, fotoğraf bulunmayan adaylar için il/ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulundurulacaktır. 2022-YKS‘nin güven ve huzur içerisinde gerçekleşmesini sağlamak amacıyla ilgili tüm kurumlarımız kendi sorumluluk alanları içerisinde gereken önlemleri almaktadır. Tüm kurumlarımıza katkıları için teşekkür ederim.”