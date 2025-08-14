ÖSYM, DGS İle Alım Yapacak

ÖSYM, DGS İLE ÖĞRENCİ ALIMINI SÜRDÜRÜYOR

ÖSYM, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile öğrenci alımını devam ettiriyor. Ön lisans programlarında eğitim gören adaylar, bu sınav sayesinde dört yıllık lisans programlarına geçiş yapma fırsatı buluyor. 20 Temmuz 2025’te gerçekleştirilen DGS’nin sonuç ekranı açıldı ve adaylar, puanlarını ÖSYM’nin resmi sitesinden görüntüleyebiliyor. Şimdi tüm gözler, ÖSYM’nin DGS tercih sürecini başlatacağı tarihe çevrildi. DGS tercihleri ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI

2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları açıklandı. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleriyle birlikte, sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebiliyor. Geçtiğimiz yıl sonuçlar 10 Eylül’de duyurulmuş ve tercihler 18-24 Eylül tarihleri arasında alınmıştı. Bu yıl da sonuçların erişime açılmasının ardından, üniversite tercih sürecinin kısa süre içinde başlaması bekleniyor. Adayların, ÖSYM takvimini yakından takip ederek, tercih süresini kaçırmamaları büyük önem taşıyor.

DGS TERCİH SÜRECİ HIZLA BAŞLAYACAK

DGS tercih süreci, sonuçların açıklanmasının ardından yaklaşık bir hafta içinde başlayacak. Adaylar, tercihlerini, ÖSYM’nin resmi internet sitesinde yayımlanacak olan 2025 DGS tercih kılavuzuna göre yapacak. Kılavuzda, üniversitelere ait kontenjanlar ile birlikte taban ve tavan puan bilgileri de yer alacak. Adaylar, bu bilgiler doğrultusunda en fazla 30 tercih hakkına sahip olacak. Yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından açık kalan kontenjanlar için ÖSYM tarafından ek yerleştirme süreci başlatılacak ve adaylara ikinci bir tercih hakkı sunulacak. Bu nedenle adayların, tercih kılavuzunu ve ÖSYM tarafından yapılacak duyuruları dikkatle takip etmeleri gerekiyor.

2025 DGS Taban Puanları Açıkladı

2025 yılına ait DGS taban puanları ve kontenjan bilgileri henüz ÖSYM tarafından yayımlanmadı. Ancak sonuçların duyurulmasının ardından tercih kılavuzunun kısa süre içinde erişime açılması bekleniyor. Tercih sürecine hazırlık yapmak isteyen adaylar, 2024 yılına ait DGS taban puanları ve kontenjan verilerini inceleyerek fikir sahibi olabiliyor. Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da adaylar, yalnızca mezun oldukları ön lisans programıyla ilişkilendirilen lisans bölümlerini tercih edebilecek. Bu nedenle tercih yapmadan önce kılavuzun dikkatle incelenmesi büyük önem taşıyor.