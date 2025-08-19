ÖSYM, DGS Sonuçlarını Açıkladı

ÖSYM DİKEY GEÇİŞ SINAVI İLE ÖĞRENCİ ALIMINI SÜRDÜRÜYOR

ÖSYM, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) aracılığıyla öğrenci alımını devam ettiriyor. Ön lisans programında eğitim gören adaylar, bu sınav sayesinde dört yıllık lisans programlarına geçiş yapma fırsatı elde ediyor. 20 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilen DGS’nin sonuç ekranı açıldı ve adaylar puanlarını ÖSYM’nin resmi web sitesinden görüntüleyebiliyor. Şimdi ise tüm gözler, ÖSYM’nin DGS tercih sürecini başlatacağı tarihe çevrildi. DGS tercihleriyle ilgili detaylar haberin ilerleyen bölümlerinde yer alacak.

DGS Taban Puanları ve Yerleştirme Süreci

2025 yılı Dikey Geçiş Sınavı (DGS) taban puanları henüz açıklanmadı. Taban puanlar, yerleştirme süreci tamamlandıktan sonra ÖSYM tarafından duyurulacak. Bu durum, adayların tercih sonuçlarının ardından yapılacak açıklamaları takip etmeye devam etmesi gerektiği anlamına geliyor. Güncel veriler yayımlandığında tüm detaylara haberimizde yer verilecektir. Adaylar, 2024 yılına ait DGS taban puanlarını inceleyerek fikir edinmek için ön değerlendirmelerini yapabilirler.

DGS Sonuçları ve Tercih Süreci

2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları açıklandı. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleri ile birlikte sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebiliyor. Geçtiğimiz yıl sonuçlar 10 Eylül’de açıklanmış ve tercihler 18-24 Eylül tarihleri arasında alınmıştı. Bu yıl da sonuçların erişime açılmasının ardından üniversite tercih sürecinin kısa zamanda başlaması öngörülüyor. Adayların, ÖSYM takvimini dikkatle takip ederek tercih süresini kaçırmamaları oldukça önemli.

Tercih Kılavuzununu İncelemek Yükümlülüğü

2025 yılı DGS taban puanları ve kontenjan bilgileri henüz ÖSYM tarafından yayımlanmadı. Ancak sonuçların açıklanmasının akabinde tercih kılavuzunun kısa süre içinde erişime açılacağı bekleniyor. Tercih sürecine hazırlık yapmak isteyen adaylar, 2024 yılına ait DGS taban puanları ve kontenjan verilerini inceleyerek bilgi sahibi olabilirler. Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da adaylar, sadece mezun oldukları ön lisans programıyla ilişkili lisans bölümlerini tercih edebilecek. Bu nedenle, tercih yapılmadan önce kılavuzun dikkatlice incelenmesi büyük önem taşıyor.