ÖSYM, Dört Sınav Düzenleyecek

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ HAZIRLIKLARA BAŞLADI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), bu hafta sonu dört farklı sınav düzenleyecek. ÖSYM, Gelir İdaresi Başkanlığı Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı’nın (2025-DGUY) yarın yapılacağını, pazar günü ise Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (2025-GUY), Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-DUS 1. Dönem) ve Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı’nın (2025-STS Diş Hekimliği 1. Dönem) gerçekleştirileceğini açıkladı.

ELEKTRONİK SINAV MERKEZLERİ KULLANILACAK

Açıklamaya göre, 2025-DGUY ve 2025-GUY sınavları Ankara’daki elektronik sınav merkezinde yapılacak. Sınavlar için toplam 33 elektronik salon kullanılacak. Cumartesi ve pazar günleri saat 13.45’te başlayacak bu sınavlara, adaylar saat 13.30’dan sonra bina girişlerine kabul edilmeyecek. Her adayın 60 soru için 90 dakika süre tanınacak.

DİŞ HEKİMLİĞİ SINAVLARI YAPILACAK

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS 1. Dönem), Ankara ve İstanbul’da 3 farklı merkezde gerçekleştirilecek. Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (STS Diş Hekimliği 1. Dönem) ise yalnızca Ankara’da düzenlenecek. Bu sınavlar için 19 bina ve 424 salon kullanılacak. Pazar günü saat 10.15’te başlayacak olan sınavlarda, adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına kabul edilmeyecek. STS Diş Hekimliği Sınavı’nda 120 soru için 150 dakika süre verilecek. DUS sınavı, Temel Bilimler Testi (TBT) ve Klinik Bilimler Testi (KBT) şeklinde uygulanacak. Temel Bilimler Testi’nde 40 soru, Klinik Bilimler Testi’nde ise 80 soru olacak. Bu toplamda 120 soru için 150 dakika cevaplama süresi sağlanacak. Ek süre verilmesi uygun görülen adaylar, sınavlarda 30 dakikalık ilave süreleri kullanabilecek.