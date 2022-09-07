ÖSYM duyurdu! Ek tercihler başladı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'ndan açıklama geldi.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, ek yerleştirme işlemlerinin başladığını duyurdu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2022-2023 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemlerinin başladığını duyurdu.

ÖSYM’nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, 2022-YKS Ek Yerleştirme tercihlerini, 7-13 Eylül tarihleri arasında T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin “https://ais.osym.gov.tr” internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.

Duyuruya göre, saat 10.00’da başlayan tercih işlemleri, 13 Eylül saat 23.59’da sona erecek.