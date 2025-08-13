ÖSYM, Kayıt Dönemini 1-5 Eylül Duyurdu

KAYIT DÖNEMİ VE KYK BAŞVURULARI

ÖSYM, üniversite tercih sonuçlarını açıkladıktan sonra, kayıt dönemi 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler hem 2 yıllık hem de 4 yıllık programlara yerleşip, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için KYK burs ve kredi başvurularını tamamlayarak devlet desteklerinden faydalanabiliyorlar. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın resmi duyurusuyla KYK burs ve kredi başvuruları bu yıl e-Devlet üzerinden başlayacak. Öte yandan, 2026 yılı için KYK burs ve kredi miktarları yıl sonunda yeniden değerlendirilerek güncellenecek.

BURS VE YURT BAŞVURULARI TAKVİMİ

Gençlik ve Spor Bakanlığı, KYK yurt ve burs başvurularına ilişkin kesin bir tarih açıklamış değil. Başvuru süreçleri yurt ve burs başvuruları şeklinde iki ayrı dönemde gerçekleştiriliyor. Bu tarihler genel olarak üniversitelerin akademik takvimine bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor. Dolayısıyla, öğrencilerin kayıt yaptırdıkları üniversitenin akademik takvimini ve ilgili duyuruları takip etmeleri önemli bir konu.

Geçmiş yıllara bakıldığında, KYK burs başvurularının eğitim öğretim yılının başlamasından sonraki ekim ve kasım aylarında alındığı gözlemleniyor. 2025 yılı Ocak ayından itibaren KYK burs ücretleri, ön lisans ve lisans öğrencileri için aylık 3000 TL olarak güncellendi. Bu miktar, gençlerin eğitim giderlerini karşılamada önemli bir avantaj sağlıyor. Ayrıca, 2026 yılı KYK burs ve kredi ücretleri Aralık ayında yeniden değerlendirilecek ve güncellenecek.

BAŞVURU SÜREÇLERİ VE GEREKEN BELGELER

Burs ve kredi başvuruları her yıl, kamuoyuna duyurulan tarihlerle e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin, PTT şubelerinden şifre alması veya internet bankacılığı, e-imza, mobil imza ya da T.C. kimlik kartı gibi diğer e-Devlet giriş yöntemlerini kullanmaları gerekmektedir. Başvuru esnasında öğrencilere ekonomik, sosyal ve eğitim durumlarına dair çeşitli bilgiler isteniyor ve bu veriler ilgili kamu kurumlarından alınan bilgilerle doğrulanıyor. İnceleme sonucunda mevcut bütçe çerçevesinde uygun görülen öğrencilere burs verilirken, diğer mevzuata uygun öğrenciler öğrenim kredisi alabiliyor.