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ÖSYM, Sağlık Bakanlığı Alımını Yönetiyor

ÖSYM BAŞKANI AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Sağlık Bakanlığına yapılacak 15 bin 342 sözleşmeli personel alımına yönelik teknik çalışmanın devam ettiğini açıkladı. Ersoy, çalışma tamamlanır tamamlanmaz tercih sürecinin başlatılacağını duyurdu.

SAĞLIK BAKANLIĞI İÇİN ALIM DETAYLARI

Ersoy, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “KPSS sonuçlarına göre merkezi yerleştirme ile Sağlık Bakanlığına yapılacak 15 bin 342 sözleşmeli personel alımına yönelik teknik çalışma devam etmektedir. Çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte tercih süreci başlatılacaktır. Başvurular 8 Mayıs’ta sona erecek.” ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar, memur alım sürecinin takvimini takip eden adaylar için önemli bir bilgi kaynağı oldu.

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