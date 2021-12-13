ÖSYM sınav takvimi açıklandı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Halis Aygün, sınav tarihlerini açıkladı.

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Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Halis Aygün, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında sınav tarihlerini açıkladı.

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

Temel Yeterlik Testi (TYT) 18 Haziran,

Alan Yeterlik Testleri (AYT) 19 Haziran,

Yabancı Dil Testi (YDT) 19 Haziran

KPSS TARİHLERİ

2022 KPSS tarihleri:

EKPSSS 24 Nisan,

KPSS Lisans (GY,GK/EĞT.B) 31 Temmuz,

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 6-7 Ağustos,

KPSS ÖABT 14 Ağustos,

KPSS Önlisans 2 Ekim,

KPSS Ortaöğretim 6 Kasım,

KPSS DHBT 27 Kasım,