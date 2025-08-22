ÖSYM, Yabancı Dil Sınavı’na 5.263 Aday Var

ELEKTRONİK YABANCI DİL SINAVI’NA BAŞVURU SAYISI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, “Bu yıl 9’uncusu düzenlenecek Elektronik Yabancı Dil Sınavı’na 5 bin 263 aday başvurdu. Sınavda emniyet personeli dahil 329 kişi görev yapacak” ifadelerini kullandı. ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, cumartesi günü saat 13.45’te başlayacak olan Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2025/9), Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’da toplam 46 e-sınav salonunda İngilizce dilinde gerçekleşecek. Adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına kabul edilmeyecek.

KİMLİK BELGESİ OLMAYAN ADAYLAR İÇİN TEDBİRLER

Adaylara, 80 sorudan oluşan test için 180 dakika süre verilecek, ayrıca ek süre verilmesi gereken engelli adaylar ise ilave sürelerini kullanabilecek. Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan ya da kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günlerinde açık tutulacak.

ELEKTRONİK SINAVLARDA YENİ DÜZENLEMELER

Bayram Ali Ersoy, Elektronik Yabancı Dil Sınavı ile ilgili ayrıca “10 engelli aday sınava başvurmuş durumda ve bu adaylar için gerekli düzenlemeler yapıldı. Cumartesi günü bu yılın İngilizce dilinde 5’inci Elektronik Yabancı Dil Sınavı’nı düzenleyeceğiz. Sınava katılacak tüm adaylara başarılar diliyorum” dedi. Ersoy, “Elektronik sınav uygulamalarımızın çeşitliliğini ve kapasitesini arttırmayı planlıyoruz ve bu doğrultuda çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Elektronik sınavlar adaylara hızlı sonuç alma ve sınav sonucunu kullanma imkanı sunuyor” diye ekledi.