ÖSYM’ye e-Devlet ile Giriş

ÖSYM GİRİŞİ İÇİN E-DEVLET KULLANIMI

ÖSYM’nin sunduğu hizmetler, kullanıcıların sınav başvuruları, sınav sonuçları ve tercih işlemleri gibi birçok işlemi tek bir platformdan kolayca gerçekleştirmeyi sağlıyor. Peki, ÖSYM’ye e-Devlet ile nasıl giriş yapılır? Son zamanlarda e-Devlet şifresi kullanılarak ÖSYM aday işlemleri sistemine erişim giderek artıyor. ÖSYM giriş e-Devlet üzerinden yapılabilmesi için, ilk olarak turkiye.gov.tr adresine T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile giriş yapmak gerekiyor. E-Devlet şifresi olmayan adaylar, en yakın PTT şubesinden bu şifreyi alabiliyor.

İŞLEMLERE E-DEVLET ÜZERİNDEN ERİŞİM

Giriş işlemi tamamlandıktan sonra, ana sayfada “ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi” şeklinde arama yapılarak ilgili sayfaya yönlendirilirsiniz. Bu bölümde, aktif sınav başvuruları, sınav sonuçları, sınav merkezi tercihleri ve geçmiş sınav bilgilerine rahatlıkla ulaşılabiliyor. 2025 sınav takvimi kapsamında ÖSYM giriş e-Devlet ekranı üzerinden yapılan işlemler oldukça ilgi görüyor. Özellikle YKS ve KPSS başvuru dönemlerinde sistem bazen aşırı yüklenmeden ötürü yavaşlayabiliyor. Bu nedenle kullanıcıların farklı saat dilimlerinde tekrar giriş denemeleri öneriliyor.

E-DEVLET ÜZERİNDEN GİRİŞ BAŞARISIZLIĞI

Eğer e-Devlet üzerinden giriş yapılamazsa, doğrudan ÖSYM’nin resmi web adresi olan ais.osym.gov.tr sayfasına yönelerek kullanıcı girişi de yapılabiliyor. E-Devlet sistemi ile entegre çalışan platformlar sayesinde, şifre unutma ve güvenlik sorusu gibi sorunların çözümü de daha pratik bir şekilde sağlanıyor.