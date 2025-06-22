ÖSYM YKS Cevap Anahtarını Yayınladı

YKS CEVAP ANAHTARI ELAKENE AÇILDI

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın cevap anahtarının erişime açıldığını duyurdu. Milyonlarca öğrenci, iki gün süresince Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) ter döktü. YKS’nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi, 21 Haziran’da, ardından gelen ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi ise 22 Haziran’da tamamlandı. Son oturum olan Yabancı Dil Testi ise bugün gerçekleştirildi. Adayların merakla beklediği YKS cevap anahtarı, ÖSYM tarafından erişime sunuldu. Adaylar, cevap anahtarına şu adresten ulaşabiliyor: https://www.osym.gov.tr/hosgeldiniz.html

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Diğer yandan, ÖSYM’nin takvimine göre YKS sonuçları, 22 Temmuz 2025’te açıklanacak. Üniversiteye girecek adaylar, 2025 YKS sonuçlarını TC. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.