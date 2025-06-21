ÖSYM, YKS TYT’yi Diyarbakır’da Başlattı

ÖSYM’İN SINAV UYGULAMALARI BAŞLADI

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), tüm Türkiye’de olduğu gibi Diyarbakır’da da başladı. Erken saatlerde sınav için okullarına gelen öğrenciler, aileleri ve öğretmenlerinin destekleriyle sınav salonlarına yönlendirildi. Diyarbakır’daki pek çok okul önünde yoğun kalabalıklar gözlendi. Bazı aileler, çocuklarını yalnız bırakmayarak okul önlerinde dualar etti ve Yasin-i Şerif okumaya başladı.

SINAVA SON DAKİKA YETİŞEN ÖĞRENCİLER

Diyarbakır Fatih Lisesi’nde bir öğrenci, sınava son dakika yetişti. Dicle Üniversitesinde ise trafik sıkışıklığı nedeniyle sınavlarına geç kalma ihtimali olan öğrenciler, araçlarından inerek motosikletli güvenlik güçlerinden yardım istedi. Güvenlik ekipleri, bu öğrencileri sınav binasına ulaştırarak zamanında katılımlarını sağladı. Üç oturumdan oluşan YKS’nin ilk aşaması olarak tanımlanan TYT, saat 10.15’te başladı. İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ise 22 Haziran Pazar günü saat 10.15’te yapılacak. Aynı gün saat 15.45’te ise Yabancı Dil Testi (YDT) oturumu gerçekleştirilecek.