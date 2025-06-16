ÖSYM YKS’ye 2,5 Milyon Aday Katılacak

2,5 MİLYONDAN FAZLA ADAY YKS’YE KATILACAK

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) katılacak aday sayısının 2,5 milyonu geçtiğini açıkladı. Prof. Dr. Ersoy, gerçekleştirdiği yazılı açıklamada YKS ile ilgili detayları paylaştı. “21 Haziran Cumartesi 10.15’te başlayacak Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) 2 milyon 560 bin 649, 22 Haziran Pazar 10.15’te başlayacak Alan Yeterlilik Testleri’ne (AYT) 1 milyon 721 bin 60 ve aynı gün saat 15.45’te yapılacak son oturum Yabancı Dil Testi’ne (YDT) ise İngilizceden 206 bin 784, Arapçadan 4 bin 331, Almancadan 2 bin 570, Fransızcadan 1,028, Rusçadan 735 olmak üzere toplam 215 bin 448 aday katılacak” dedi.

SINAVLAR 250 MERKEZDE GERÇEKLEŞECEK

Sınav, 81 ilde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Lefkoşa kentinde toplam 250 sınav merkezinde gerçekleştirilecek. ÖSYM Başkanı Ersoy, “Hakkari/Şemdinli, Hatay/Hassa, Kocaeli/Dilovası, Kütahya/Gediz, Şanlıurfa/Ceylanpınar ve Zonguldak/Çaycuma sınav merkezlerinde ilk kez YKS uygulaması yapılacak. TYT oturumlarında 7 bin 848 bina ve 143 bin 213 salon, AYT oturumlarında 5 bin 78 bina ve 93 bin 793 salon, YDT oturumlarında ise 988 bina ve 10 bin 424 salon kullanılacak” diye belirtti.

ADAY YAŞ ARALIĞI GENİŞ

2025-YKS için başvuranların 1 milyon 375 bin 389’unun kadın, 1 milyon 185 bin 260’ının ise erkek adaylar olduğunu ifade eden ÖSYM Başkanı Ersoy, “Sınavda en genç aday 15, en yaşlı aday ise 81 yaşında. Ayrıca, 50 yaş ve üzeri 21 bin 229 aday sınava katılacak. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen 34 yaş üstü kadın kontenjanından yararlanmak isteyen aday sayısı ise 75 bin 409” dedi.

ANADOLU LİSELERİNDEN EN ÇOK ADAY

Prof. Dr. Ersoy, adayların okul türleri hakkında da bilgi vererek, “Adayların 1 milyon 167 bin 791’ini Anadolu lisesi, 545 bin 582’sini meslek lisesi, 362 bin 484’ünü açık öğretim lisesi, 198 bin 536’sını imam hatip lisesi, 98 bin 535’ini fen lisesi mezunları oluşturuyor. 187 bin 721 aday ise diğer lise türlerinden mezun olup sınav başvurusu yaptı. Başvuranlardan 840 bin 1 aday lise son sınıfta bulunuyor” dedi.

İLK KEZ KATILAN ADAY SAYISI YÜKSEK

ÖSYM Başkanı Ersoy, “Adaylardan 976 bin 697’si YKS’ye ilk kez başvurdu. Gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocuklarından sınav ücreti alınmıyor. Bu kapsamda 2025-YKS’de 12 bin 94 aday sınav ücretinden muaf tutuldu” şeklinde bilgi verdi. Ayrıca TYT’ye 12 bin 607, AYT’ye 8 bin 352, YDT’ye ise 1,094 engelli aday katılacak. Engelli adayların ihtiyaçlarına göre bireyselleştirilmiş sınav hizmetleri sağlanacak.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ÜST DÜZEYDE

Prof. Dr. Ersoy, sınavın güvenliğiyle ilgili bilgiler vererek, soru kitapçıklarının hazırlanması için 115 personelin yoğun bir şekilde çalıştığını bildirdi. “YKS oturumları için 4,5 milyondan fazla soru kitapçığı basıldı. Sınavda 52 bin 562 emniyet personeli görev yapacak” dedi. Ayrıca güvenlik için 9 bin 598 dedektör ve 93 bin 718 kamera kullanılacak.

NAKLİYE İŞLEMLERİ ÖZENLE YAPILACAK

Sınav evraklarının illere ve ilçelere güvenli bir şekilde ulaştırılması için 528 şehirler arası ve 6 bin 510 şehir içi nakil aracı kullanılacak. Sınav bitimiyle birlikte evraklar, güvenlik önlemleri eşliğinde geri getirilecek. Prof. Dr. Ersoy, “Tüm süreçlerde güvenlik güçleri ve kamera sistemleri devrede olacak” diye ekledi.

YAKLAŞIK 600 BİN GÖREVLİ İLE İŞ BİRLİĞİ

YKS’de toplam 592 bin 272 kişi görev alacak. “İlgili tüm kurumlarla iş birliği yaparak sınavın güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağladık. Süreçte katkılarından dolayı tüm kurumlara teşekkür ediyoruz” diyen ÖSYM Başkanı Ersoy, sınav ile ilgili her türlü önlemi aldıklarını vurguladı.