Otel baskınında ölü sayısı 15’e yükseldi

Kenya’da terör örgütü El-Şebab’ın bir otele düzenlediği saldırıda biri ABD vatandaşı 15 kişi yaşamını yitirdi.

Afrika ülkesi Kenya’nın başkent Nairobi’de lüks bir otel ve iş merkezinin bulunduğu komplekse terör saldırısı düzenlendi.

Otelin yakınlarındaki bir bankanın önündeki araçların patlatılmasıyla başlayan saldırıda, bir intihar bombacısı otelin lobisinde kendini havaya uçurdu.

Ardından silahlı saldırganlar otele girdi ve terörle mücadele birimleriyle çatıştı.

Otelde bulunanlar güvenlik güçleri tarafından hızla tahliye edildi. Saldırıda yaşamını yitiren 15 kişiden birinin ABD’li, birinin de İngiliz olduğu belirtildi.

Yetkililer olayın kontrol altına alındığını açıklamasının ardından bölgeden bir kez daha patlama ve silah sesleri duyuldu.

Otel çalışanlarından bazılarının hala otelde bulunduğu ve yardım bekledikleri belirtiliyor. Otelin bulunduğu noktada güvenlik operasyonu sürüyor.

NTV