Otel Denetimleri ve Yeni Yangın Yönetmeliği Toplantısı

OTELLER ÜZERİNE YÜRÜTÜLEN DENETİMLER DEĞERLENDİRİLDİ

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) tarafından otellere yönelik denetimler ve yeni yangın yönetmeliği hakkında bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan ALTSO Başkanı Eray Erdem, “Sektör temsilcileri ile kurum yetkililerini buluşturduğumuz toplantımızda, Kartalkaya’da yaşanan elim yangın faciasının ardından otellere yönelik yürütülen yoğun denetimlerin etkilerini değerlendirdik. Tesislerimizde zaten kayda değer eksikliğin olmadığını vurgulayıp, yeni yönetmelik sonrası piyasada tedarik sorunu yaşandığına dikkat çektik. Yeni yönetmelik ile birlikte hızla artan taleplerin fiyat artışına sebep olduğunu belirtip, iş insanlarımıza bu sebeplerden dolayı zaman tanınması gerektiğini açıkladık.”

DENETİMLERİN ETKİLERİ VE TALEPLER

Erdem, toplantıda ortaya çıkan konuları şu şekilde aktardı: “Sektör temsilcileri ile kurum yetkililerini buluşturduğumuz toplantımızda, Kartalkaya’da yaşanan elim yangın faciasının ardından otellere yönelik yürütülen yoğun denetimlerin etkilerini değerlendirip, kurumlara taleplerimizi aktardık. Ülkemizi yasa boğan elim olayın bir daha tekrarlanmaması için turizmciler olarak gerekli önlemleri alma konusunda üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazır olduğumuzu toplantıda bir kez daha ifade ettik. Denetimlerin ise sezona hazırlanan tesislere zarar vermeden, maddi ve manevi kayıplara neden olmadan yürütülmesi gerektiğini toplantımızda vurguladık.”

YANGIN YÖNETMELİĞİNE UYUM SORUNLARI

Bölgedeki turizm tesislerinin büyük bölümünde kayda değer eksiklik olmadığını düşündüğünü ifade eden Erdem, “Hem acenteler hem de tesisler iç denetimlerini her yıl yapmaktadır. Ama son yaşadığımız elim olayın ardından gündeme gelen Yeni Yangın Yönetmeliği ile piyasada ciddi bir tedarik sorunu yaşanmaya başladı. Bunun yanında, yoğun ve hızlı gelişen taleplerle Yeni Yangın Yönetmeliği’ne uygun malzemelerde çok ciddi bir fiyat artışı oldu. Bu sebeplerden dolayı da kurumlarımız turizmcilerimize gerekli zamanı tanımalı. İlgili kurumlarla iş birliği içinde hareket ederek, turizm bölgelerimizin sürdürülebilir ve güvenli bir yapıya kavuşması için çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

KATILIMCILAR VE DESTEKLEYİCİLER

Toplantıya ALTSO Başkanı Eray Erdem’in yanı sıra Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Kısa, Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Tesisler ve İşletmeler Şube Müdürü Hakan Seven, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Servet Ünlü, ALTİD Başkanı Burhan Sili ve birçok siyasi parti ile turizm sektöründen temsilciler katıldı.