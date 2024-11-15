Otel İnşaatında Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

ANTALYA’DA İŞÇİ DÜŞÜP HAYATINI KAYBETTİ
Antalya’nın Serik ilçesindeki bir otel inşaatında çalışan işçi hayatını kaybetti. Belek turizm merkezindeki inşaatta, 28 yaşındaki Musa Laçin, dengesini kaybederek dördüncü kattan düştü.
SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE TESPİT ETTİ
Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Laçin’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Antalya Adli Tıp Kurumu’nda gerçekleştirilecek otopsinin ardından Laçin’in cenazesi, yakınlarına teslim edildi. Cenaze, memleketi Batman’da toprağa verilecek.