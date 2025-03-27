Otel Müdürü Aksoy’dan Yalan Haber Açıklaması

YANLIŞ HABERLERİN ETKİLERİ

Elite World Van Otel Genel Müdürü Oktay Aksoy, “İranlı turistler nedeniyle otellerde yer yok” biçimindeki gerçeği yansıtmayan haberlerin gündemde olduğunu belirtti. Bu asılsız haberlerin turizm ve konaklama sektörüne ciddi zararlar verdiğinin altını çizen Aksoy, Van’daki otel ve konaklama tesislerinin tüm yerli ve yabancı turistlere hizmet verdiğini ifade etti. Son zamanlarda konaklama sektörüne yönelik yayılan yanlış haberlerin kendilerini üzdüğünü söyledi. Aksoy, bazı medya platformlarında dolaşan bu haberlerin, potansiyel misafirlerin rezervasyon yapmaktan kaçınmasına yol açabileceğini ve dolayısıyla doluluk oranlarını olumsuz etkileyebileceğini vurguladı.

SEKTÖREL GELİŞMELER İÇİN STRATEJİLER

Aksoy, konaklama sektörünü güçlendirmek adına atılacak adımlara da değindi. Yanıltıcı haberlerin önüne geçmek ve sektörü canlandırmak için bazı stratejilerin hayata geçirilebileceğini belirtti. Yerel ve ulusal medya kuruluşları ile iş birliği yaparak güncel doluluk oranları ve turizm hareketliliği hakkında düzenli bilgilendirmelerin yapılmasının önemine dikkat çekti. Ayrıca, sosyal medya ve dijital platformların etkin bir şekilde kullanılması gerektiğini belirterek Van’ın turizm potansiyelinin doğru bir biçimde aktarılması gerektiğini söyledi. Aksoy, kısa vadede İranlı turistlerin Van’a ilgisini artırmak için özel konaklama ve alışveriş kampanyaları düzenlenmesi gerektiğini düşündüğünü ifade etti.

GELİŞİM İÇİN YENİ FIRSATLAR

İran’da faaliyet gösteren turizm acenteleri ile iş birliğinin artırılması ve ulaşım süreçlerinin kolaylaştırılması gerektiğini dile getiren Aksoy, tatil sezonları ve özel etkinlikler sırasında İranlı turistlere yönelik avantajlı paketlerin sunulması gerektiğini savundu. Van’ın sadece İran’dan değil, Türkiye’nin diğer bölgelerinden ve farklı ülkelerden turist çekebilmek için tanıtım faaliyetlerinin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. Van Gölü, Akdamar Adası, tarihi yapılar ve doğal güzelliklerin ön plana çıkarılmasıyla kültür turizminin teşvik edilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi. Aksoy, ayrıca gastronomi turizmi, doğa turizmi ve kültürel festivallerin artırılarak Van’ın cazibesinin yükseltilmesi gerektiğini vurguladı.

VAN TURİZMİ GÜÇLENMEYE DEVAM EDİYOR

Aksoy, tüm olumsuzluklara rağmen Van turizminin güçlenmeye devam ettiğini ifade etti. Şu anda Van’daki konaklama sektöründe yeterli kapasitenin mevcut olduğunu ve hem yerli hem de yabancı turistlere hizmet vermeye hazır olduklarını söyledi. Aksoy, gerçek dışı haberlerin yayılmasını önlemek için sektör temsilcileri, basın ve turizm profesyonellerinin birlikte çalışması gerektiğini belirtti. Van’ın, doğası, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle her zaman cazip bir destinasyon olarak varlığını sürdüreceğini ifade etti. Aynı zamanda, Van’ı ziyaret etmek isteyen herkesi kaliteli konaklama ve unutulmaz bir deneyim için şehre davet etti.