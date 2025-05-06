Otel Mühürlendi, Güvenlik Görüntüleri Ortaya Çıktı

İFADELERİN ORTAYA ÇIKMASI

İstanbul’da, Taksim’deki Sırrı Süreyya Önder anma töreni sonrasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu’nun kaldığı otelin işletmecisinin ifadesi ortaya çıktı. O.A. adlı işletmeci, Tengioğlu’nun kendisinin yönlendirmesi sayesinde Beyoğlu Belediyesi’nden yardım aldığını belirtti. Anma töreninin ardından gerçekleşen saldırının ardından, Tengioğlu’nun emniyetteki işlemleri hala sürüyor. Soruşturma kapsamındaki ifadesinde O.A., Tengioğlu’nun 23 Şubat 2024’ten beri 3 kişilik paylaşımlı odada kaldığını aktardı. Odada kalan kişiler arasında bir yabancı uyruklu şahıs ve Türk vatandaşı bir öğrenci olduğu bilgisi de verildi.

BELEDİYEDEN YARDIM ALIMI

O.A., Selçuk Tengioğlu’nun pansiyonda düzenli olarak kaldığını, nadiren 1-2 gün otelden ayrı kaldığını belirtti. Genel olarak sabahları otelden çıkıp akşam geri döndüğünü ifade eden O.A., Tengioğlu’nun maddi durumunun iyi olmadığını ve kendisinin yönlendirmesiyle Beyoğlu Belediyesi’nden yardım talebinde bulunduğunu aktardı. Belediye yetkililerinin oteli arayarak bilgi aldığını ve O.A.’nın, Tengioğlu’nun zor durumda olduğunu yetkililere telefonda ilettiğini belirtti. Görüşme sonrası yetkililer, 8 bin lira değerinde markette kullanılabilecek gıda ve temizlik malzemeleri almak için kart verdiklerini duyurdu.

OTELİN MÜHÜRLENMESİ VE GÜVENLİK GÖRÜNTÜLERİ

Beyoğlu’nda bulunan otel, Selçuk Tengioğlu’nun saldırısından sonra evrak eksiklikleri nedeniyle mühürlendi. Otelin güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, Tengioğlu’nun saldırı öncesinde otelin koridorunda yürüdüğü ve restoran kısmında kahvaltı yaptığı anlar gözler önüne serildi. Taksim’deki anma töreni sonrası Özgür Özel’e yönelik saldırı gerçekleştiğinde, Selçuk Tengioğlu gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor. Otelin mühürlenmesinin ardından inceleme çalışmaları da hızla ilerliyor.