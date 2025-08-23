Otel Mutfak Kısmında Yangın Çıktı

YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

Fatih’te bir otelin mutfak kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Saat 00.30 sıralarında Cankurtaran Mahallesi Akbıyık Caddesi’ndeki otelde gerçekleşen olayda, yangının çıkma nedeni henüz bilinmiyor.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Yangını fark eden otel personeli, içeride bulunan turistleri hızla tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, yangın büyümeden alevlere müdahale ederek söndürmeyi başardı. Yangın sonrasında duman tahliyesi yapılırken, konuklar söndürme çalışmalarını izledi.

HASAR OLUŞTU AMA YARALI YOK

Olayda herhangi bir yaralanma meydana gelmedi ancak otelin mutfak kısmında ciddi hasar oluştu. Yangının çıkış sebebi araştırılmaya devam ediyor.