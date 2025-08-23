Haberler

Otel Mutfak Kısmında Yangın Çıktı

YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

Fatih’te bir otelin mutfak kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Saat 00.30 sıralarında Cankurtaran Mahallesi Akbıyık Caddesi’ndeki otelde gerçekleşen olayda, yangının çıkma nedeni henüz bilinmiyor.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Yangını fark eden otel personeli, içeride bulunan turistleri hızla tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, yangın büyümeden alevlere müdahale ederek söndürmeyi başardı. Yangın sonrasında duman tahliyesi yapılırken, konuklar söndürme çalışmalarını izledi.

HASAR OLUŞTU AMA YARALI YOK

Olayda herhangi bir yaralanma meydana gelmedi ancak otelin mutfak kısmında ciddi hasar oluştu. Yangının çıkış sebebi araştırılmaya devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Antalya’da Tartışmada Ateş Açıldı

Antalya'daki bir pastanede, Pastacılar Odası Başkanı Kerim Üre ile çalışanı ve bir arkadaşının arasında çıkan silahlı çatışmada, yaralılar hastaneye kaldırıldı ancak yaşamlarını yitirdi. Üre, daha sonra intihar etti.
Haberler

İnegöl Tekstil Fabrikasında İşçi Yaralandı

İnegöl'deki bir tekstil fabrikasında asidin sıçraması sonucu yaralanan işçi, 2. derece yanıklarla hastaneye kaldırıldı. Olay ile ilgili polis inceleme başlatıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.