Otel Önünde Silahlı Saldırı Gerçekleşti!

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ TARİH VE YER

26 Ağustos’ta, Sarayönü Caddesi üzerindeki bir otelin önünde bir olay meydana geldi. İki araçla gelen bilinmeyen kişiler, otele doğru rastgele ateş açtıktan sonra hızlıca olay yerinden ayrıldı. Şans eseri füze ile yaşanan bu saldırıda, ölen ya da yaralanan olmadı ancak otelde maddi hasar oluştu.

SORUŞTURMA VE GÖZALTILAR

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürecinde, ilk etapta 7 kişi gözaltına alındı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, bir kişiyi daha yakalayarak gözaltı sayısını 8’e çıkardı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLAMA VE SERBEST BIRAKILMA

Nöbetçi hakimlik tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 5 şüpheli tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polis, olayla bağlantılı olabileceği değerlendirilen diğer şüphelilere yönelik çalışmalarını devam ettiriyor.