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Otel Penceresinden Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

DÜŞME OLAYI VE YAŞAM KAYBI

Afyonkarahisar’da, bir otelin 4’üncü katında cam silerken aşağı düşen kadın, hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti. Elde edilen bilgilere göre, Dervişpaşa Mahallesi’nde bulunan otelin 4’üncü katında temizlik yapan A.G. (38), üzerinde durduğu betonun kırılması sonucu sert zemine düştü.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Düşmeyi gören çevredeki kişiler, durumu hızlı bir şekilde 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine gelen ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan A.G., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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