Otel Ruhsatsız Olduğu İçin Mühürlendi

SALDIRGANIN KALDIĞI OTEL MÜHÜRLENDİ

Beyoğlu Belediyesi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e ve TBMM Başkanvekili ile DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’e Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen anma töreninin ardından saldıran zanlının kaldığı oteli ruhsatsız olduğu gerekçesiyle mühürledi. İncelemeler sonucunda, şüpheli S.T’nin Kalyoncu Kulluğu Mahallesi’ndeki otelde kaldığı tespit edildi ve ekipler oteli mühürleme işlemini gerçekleştirdi. Ayrıca, Beyoğlu Belediyesi’nin saldırgana yaklaşık 8 aydır ayni yardım vermek amacıyla market kartı sağladığı ve dört ayda bir giysi yardımı yaptığı öğrenildi.

OTEL İŞLETMECİSİNİN AÇIKLAMALARI

Polis, otel işletmecisi O.A’nın ifadesine başvurdu. O.A, şüpheli S.T’nin 23 Şubat’tan olaya kadar 3 kişilik paylaşımlı bir odada kaldığını ve bu kişilerin birbirleriyle bağlantısının olmadığını belirtti. O.A, S.T’nin maddi durumunun iyi olmadığını ifade ederek, kendisinin yönlendirmesiyle Beyoğlu Belediyesinden yardım talep ettiğini kaydetti. Belediye yetkililerinin pansiyona telefonla ulaştığını anlatan O.A, kendi beyanıyla S.T’nin mali sorunlarını ilettiğini ve belediye yetkililerinin şüpheliyle görüşmek için pansiyona geldiklerini aktardı.

YARDIM VAADLERİ VE FİİLLERİ

O.A, görüşmenin ardından S.T’ye 8 adet, her biri 1000 lira değerinde olan gıda, giysi ve temizlik ürünlerinde kullanılabilecek kartların verildiğini açıkladı. Ayrıca, ilerleyen zamanlarda belediye yetkilileri tarafından S.T’nin yardım için arandığını ve pansiyona gelerek görüşmeler yapıldığını, ancak bu görüşmelerin içeriği hakkında bilgi sahibi olmadığını ifade etti.