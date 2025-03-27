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Otel Yangını: 6 Kişi Tutuklandı

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YANGINLA İLGİLİ ÖNEMLİ GELİŞMELER

Bolu Kartalkaya’daki oteldeki yangın soruşturmasında yeni bir gelişme ortaya çıktı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile faciaya dair bilirkişi raporunun tamamlanmasının ardından 6 şüpheli hakkında ek tutuklama kararı verildiğini bildirdi.

BİLİRKİŞİ RAPORU SAVCILIĞA SUNULDU

Tunç, 21 Ocak’ta yaşanan ve 78 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan yangınla alakalı olarak, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sürdürdüğü adli soruşturmada önemli bir aşamanın kaydedildiğini duyurdu. İstanbul Teknik Üniversitesi’nden uzman akademisyenlerin yer aldığı bilirkişi heyetinin hazırladığı raporun savcılığa teslim edildiğini ifade etti. Adalet Bakanı Tunç, “Bilirkişi raporunda yangın faciasında kusuru bulunduğu tespit edilen 6 şüpheli hakkında daha tutuklama kararı verilmiştir. Halihazırda soruşturma kapsamında 20 şüpheli tutuklu olup, adli soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir.” dedi.

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