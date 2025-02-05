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Otel Yangını: İl İdaresinden Tutuklanan İsimler

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KARTALKAYA’DA KORKUNÇ YANGIN

Bolu’da bulunan Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de 21 Ocak gecesi meydana gelen yangında 78 kişi hayatını kaybetti. Bu acı olay üzerine Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, toplam 28 kişi gözaltına alındı.

TUTUKLAMALAR VE GÖZALTILAR

Yangına ilişkin olarak yürütülen soruşturmada, otelin sahibi Halit Ergül, genel müdürü Emir Aras, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı ve itfaiyeden sorumlu Sedat Gülener, ayrıca İtfaiye Müdür vekili Kenan Coşkun gibi önemli isimlerin de bulunduğu 19 şüpheli tutuklandı. Diğer gözaltına alınan şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylelikle, tutuklu sayısı 21’e yükseldi.

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