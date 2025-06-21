Otel Yangını İtfaiye Ekipleriyle Söndürüldü

FATİH’TE OTELDE YANGIN ÇIKTI

Fatih’te, bir otelde meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olay, Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi üzerinde yer alan 4 katlı otelin eksi 2’nci katında patlak verdi. Yangının çıkmasıyla birlikte ortaya çıkan yoğun duman, kısa sürede üst katlara yayıldı.

İHBAR ÜZERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Yangın ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Polis, güvenlik amacıyla caddeyi trafiğe kapattı. Bu esnada, otelin üst katlarında mahsur kalan 4 kişi, itfaiye görevlileri tarafından kurtarıldı. Yangın, itfaiyenin etkili müdahalesi sayesinde söndürüldü.

İNCELEME DEVAM EDİYOR

Elektrik tesisatından kaynaklandığı belirtilen yangınla ilgili kapsamlı bir inceleme sürüyor.