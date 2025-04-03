Otel Yangını Kurbanlarının Yanına Defnedildi

ULUDAĞ’DA ÇIKAN YANGINDA KAYBEDİLEN AİLE

Uludağ’da meydana gelen otel yangını sonrasında eşi ve oğlunu kaybeden Fikriye Usta, 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek eşi ve oğlunun yanına defnedildi. Milli kayakçı Berkin ile kayak öğretmeni babası Yahya Usta’nın vefatının ardından, Fikriye Usta da yakınlarının duaları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

FİKRİYE USTA’NIN SON GÜNLERİ

27 Mart Perşembe sabahı Uludağ’da bulunan Kervansaray Otel’de çıkan yangında Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı olan eski milli kayakçı Yahya Usta (57), eşi Fikriye Usta ve milli kayakçı oğlu Berkin Usta (25) dumandan etkilenmişti. Usta ailesi otelden bilinci kapalı olarak çıkarıldı, ancak yapılan müdahalelere rağmen baba ve oğul kurtarılamadı. Baba-oğul, bir gün sonra Ulu Camii’de düzenlenen cenaze töreni ile sevenlerinin gözyaşları arasında uğurlandı.

FİKRİYE USTA’NIN CENAZE TÖRENİ

Anne Fikriye Usta’nın tedavisi, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin ileri yoğun bakım ünitesinde devam ediyordu. Ancak, 6 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Fikriye Usta, dün hayatını yitirdi. Yıldırım ilçesindeki Sinan Dede Mahallesi’ndeki Sinan Dede Camii’nde öğle namazını takiben cenaze namazı kılındı. Fikriye Usta, eşi ve oğlunun yanına Hamitler Mezarlığı’na defnedildi.