Otel Yangınında Fikriye Usta Hayatını Kaybetti

YANGINDA ÜÇ KİŞİYİ KAYBETTİK

Uludağ’daki otel yangını sonucunda bir acı haber daha ulaştı. Milli kayakçı Berkin Usta’nın annesi olan ve kayak öğretmeni Yahya Usta’nın eşi Fikriye Usta, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 27 Mart Perşembe sabahı Uludağ Birinci Oteller Bölgesindeki Kervansaray Otel’de meydana gelen yangında Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı ve eski milli kayakçı Yahya Usta (57), eşi Fikriye ve milli kayakçı oğlu Berkin Usta (25) dumandan etkilenmişti.

AİLE HASTANEYE KALDIRILDI

Otelin çıkışında bilinci kapalı olarak çıkarılan Usta ailesinden Yahya Usta ve Berkin, yapılan müdahalelerle yaşamlarını kaybetti. Baba ile oğul, Ulucami’de sevenleri tarafından gözyaşlarıyla son yolculuklarına uğurlandı. Fikriye Usta’nın tedavisi, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin ileri yoğun bakım ünitesinde devam etti. Ancak, altı gün süren yaşam mücadelesi sonucunda Fikriye Usta da hayatını kaybetti.

DEFİN İŞLEMLERİ YARIN YAPILACAK

Fikriye Usta’nın, eşi ve oğlunun yanına Hamitler Mezarlığı’na yarın defnedileceği bilgisi edinildi. Bu yangın olayı, Uludağ’daki otel tatillerini acı bir şekilde gölgelemiş oldu.