Otel Yangınında Kaybedilen Çocuklar Anıldı

OTEL FACİASINDA ANMA TÖRENİ YAPILDI

Bolu Kartalkaya’da 21 Ocak’ta meydana gelen otel yangında hayatını kaybeden ve aralarında çocukların da bulunduğu 78 kişi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla anıldı. Doğan, Gültekin ve Güner ailelerinin çocukları mezarları başında düzenlenen törenle anıldı.

MEZARLARA KARANFİL VE ÇELENK BIRAKILDI

Bolu Platformu tarafından düzenlenen anma etkinliği, hayatını kaybeden çocukların anısına yapıldı. İlk olarak, Ceren Yaman Doğan’ın kızı Lalin Doğan için Paşaköy Mezarlığı’nda dua edildi. Törene katılanlar, mezarların üzerine karanfil, çelenk ve balonlar bıraktı. Etkinliğe, Ceren ve Lalin Doğan’ın eşi Rıfat Doğan, platform üyeleri ve aile yakınları katıldı.

DİĞER ÇOCUKLAR İÇİN DE ANMA DÜZENLENDİ

Kılıçarslan Mezarlığı’nda yapılan ikinci törende ise diğer hayatını kaybeden çocuklar olan Yusuf Sinaneddin Gültekin (8), Muhammed Selim Gültekin (6), Bekir Sadık Gültekin ve Sümeyye Güner anıldı. Platform üyeleri, burada da çocukların isimlerini tek tek okuyarak dua etti ve mezarlarına karanfil, çelenk ve balon bıraktı. Tüm bu etkinlikler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın anlamını korumak amacıyla gerçekleştirildi.