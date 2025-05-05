Otelde Kahvaltı Yapan S.T. Görüntüleri Bulundu

SALDIRIYLA İLGİLİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenen törenden çıkarken yapılan saldırının ardından önemli bilgilere ulaşıldı. Özel’e yumrukla saldıran 66 yaşındaki S.T’nin, gözaltına alındığı İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemlerinin devam ettiği bildiriliyor.

OTEL GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDILAR

Şüphelinin, saldırı öncesi Beyoğlu’ndaki konakladığı otelin güvenlik kameralarındaki görüntüleri incelendi. Bu görüntülerde S.T’nin otelde kahvaltı yaptığı ve daha sonra çay içerek otel görevlisiyle bir süre sohbet ettiği anlar ortaya çıktı. Saldırının ardındaki sebeplerin araştırıldığı belirtiliyor.