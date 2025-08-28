Otele Ateş Açtılar!

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ TARİH VE YER

26 Ağustos’ta, Sarayönü Caddesi üzerindeki bir otelin önünde bir olay yaşandı. İki araçla gelen kimliği belirsiz kişiler, otelin yönüne doğru rastgele ateş açtıktan sonra hızla olay yerinden kaçtı. Bu olay sonucunda şans eseri ne ölen ne de yaralanan oldu, fakat otelde maddi hasar meydana geldi.

OLAĞANÜSTÜ GÖZLATILAR VE SORUŞTURMA

Yaşanan olayla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde ilk aşamada 7 kişi gözaltına alındı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, bir kişiyi daha yakalayarak gözaltı sayısını 8’e çıkardı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

HUKUKİ SÜREÇ VE TUTUKLAMALAR

Nöbetçi hakimlik, yapılan değerlendirmenin ardından 5 şüpheliyi tutukladı, 3 kişiyi ise adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Polis, olayla bağlantılı olabileceği düşünülen diğer şüphelilere yönelik çalışmalara devam ediyor.