Otellere Denetimler Arttı: 50 Tesis Mühürlendi

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI’DAN ACİL YAZI

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, 81 il valiliğine ‘acele’ başlıklı bir yazı gönderdi. Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan imzasıyla iletilen yazıda, işyeri açma ve çalışma ruhsatı olmadan, yasal süre içerisinde Turizm İşletme Belgesi almadan kayıt dışı faaliyette bulunan konaklama tesislerinin mühürlenmesi gerektiği belirtildi. Yazıda ayrıca, Turizmi Teşvik Kanunu’nun ilgili maddelerine aykırı hareket eden işletmelerin tespit edilip gerekli işlemlerin yapılması talep edildi. Kültür ve turizm il müdürlükleri de bu yazının içeriklerini ilçelerdeki kaymakamlıklar ve belediyelere ulaştırarak konaklama tesislerinin mühürlenmesine dair kararları bildirdi.

DENETİM SÜREÇLERİ ARTIRILDI

Yazıda, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 5’inci maddesine göre, yetkili idare tarafından işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmiş konaklama işletmelerinin altı ay içinde Turizm İşletme Belgesi almalarının zorunlu olduğu ifade edildi. Yasal süre içerisinde bu belgeyi alamayan konaklama işletmelerinin faaliyet gösteremeyeceği belirtildi. Bununla birlikte, halen kayıt dışı turizm faaliyetinde bulunan, yasal süresi içerisinde Turizm İşletme Belgesi almadan faaliyetlerine devam eden işletmelerin listeleri de iletildi. Yazıda, yasal sürede belgelendirilmeyen ve kayıt dışı faaliyet gösteren tüm konaklama işletmelerinin kapatılması ve bu durumun bakanlığa bildirilmesi isteniyor.

MURATPAŞA’DA OTELLER MÜHÜRLENDİ

Türkiye’nin küçük ve orta ölçekli konaklama tesislerinin en yoğun olduğu bölgelerden Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde, bu kapsamda 50 otel mühürlenmesi için karar alındı. Muratpaşa Belediyesi, belirtilen otellere 29 Ocak Çarşamba günü tebligatlar yaparak mühürleme işlemlerine başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın kararının ardından, Kaleiçi ve çevresinde de çok sayıda otelin mühürlendiği bildirildi. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, konuyla ilgili açıklamalarda bulunarak, “Turizm tesislerimizin güvenliği, hem vatandaşlarımızın can güvenliği hem de ülkemizin ekonomik güvenliği açısından çok önemli. Bütün kurum ve kuruluşlarla, her binamızda yangın denetimlerini nasıl daha etkin hale getirebiliriz diye çalışıyoruz” dedi.

“Özellikle Bolu’da yaşanan facianın tekrarlanmaması için gereken tüm önlemleri alıyoruz” ifadelerini kullanan Uysal, gerekli kararların belediye meclisinde en geç Mart ayı toplantısında geçeceğini duyurdu.