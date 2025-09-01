Otilia Bruma, Düğününü Yalova’da Yaptı

ROMANYALI ŞARKICI OLTİA BRUMA’NIN DÜĞÜNÜ

Romanyalı sanatçı Otilia Bruma, 2023 yılında hayatını paylaştığı Yalovalı iş insanı Bekir Ali Karakaş ile iki yıl aradan sonra düğün yaptı. ‘Bilionera’ ve ‘Diamante’ şarkılarıyla tanınan Otilia, 2023 Ekim ayında evlendiği Bekir Ali Karakaş ile iş yoğunluğu sebebiyle erteledikleri düğünlerini Yalova’da gerçekleştirerek mutluluklarını kutladı.

DÜĞÜN TÖRENİ VE GELENEKLER

Türk geleneklerine uygun şekilde organize edilen düğün, Otilia’nın kına gecesi eğlencesi ile zenginleşti. Sahnedeki enerjisi ve çiftin keyifli anları, davetliler tarafından büyük beğeni topladı. Geceye dair görüntüler ve anılar, sosyal medya platformlarında da paylaşılarak geniş bir kitleye ulaştı.