Otilia Bruma Ve Bekir Ali Evlendi

OTILIA BRUMA’NIN DÜĞÜNÜ YALOVA’DA GERÇEKLEŞTİ

Romanyalı sanatçı Otilia Bruma, 2023 yılında hayatını birleştirdiği Yalovalı iş insanı Bekir Ali Karakaş ile 2 yıl sonra düğün yaptı. Otilia’nın ‘Bilionera’ ve ‘Diamante’ gibi hit şarkıları ile tanınması, düğününe olan ilgiyi artırdı. 2023 Ekim’de dünya evine girdiği Bekir Ali Karakaş ile iş yoğunluğu nedeni ile erteledikleri düğün, Yalova’daki görkemli bir törenle kutlandı.

TÜRK GELENEKLERİNE GÖRE DÜZENLENDİ

Düğün, Türk geleneklerine uygun şekilde yapıldı ve Otilia, kına gecesi eğlencesi de dahil olmak üzere birçok geleneksel aktivite gerçekleştirdi. Sanatçının sahnedeki enerjisi ve çiftin neşeli anları, davetlilerden büyük beğeni topladı. Geceye dair anlar, sosyal medya platformlarında geniş bir kitleyle paylaşıldı.