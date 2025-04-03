Otizm Farkındalığı İçin Bayburt’ta Mavi Işıklandırma

OTİZM FARKINDALIK GÜNÜ’NE ÖZEL ETKİNLİKLER

Otizm Farkındalık Günü kapsamında, Bayburt Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü binası mavi ışıklarla aydınlatıldı. Bu etkinlik, otizme yönelik farkındalığı artırmak amacıyla gerçekleştirildi. Bunun yanı sıra, kamu kurum personellerine ve vatandaşlara broşürler dağıtıldı.

OTİZM BİLİNCİNİ ARTIRMA ÇABALARI

Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, otizmli bireylerin karşılaştığı sorunlara dikkat çekmek ve topluma bu konudaki farkındalığı artırmak için çeşitli faaliyetler düzenliyor. Müdürlük binası mavi ışıklarla aydınlatılırken, aynı zamanda vatandaşlara yönelik bilgilendirmeler yapıldı.

PANKARTLI MESAJLARLA DESTEK

Etkinlikler kapsamında, Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü binası önüne “Otizm eksiklik değil, farklılıktır” yazılı pankartlar asılarak, otizm konusundaki kamu bilincinin artırılmasına katkı sağlandı.