Otizmde Erken Tanı Önemi Büyük

OTİZMDEN ERKEN TANININ ÖNEMİ

Uzmanlar, otizm tanısı konulan çocukların ailelerinin erken fark etmesi durumunda, tedavi ile önemli gelişmeler kaydedilebileceğini ifade ediyor. Erken teşhis ve tedavi, otizm hastalığının geri çevrilebilmesi açısından büyük rol oynuyor. Medicana Konya Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Hikmet Akbulut, Dünya Otizm Farkındalık Günü’nün hastalığın tanınmasına ve farkındalık oluşturulmasına yönelik bir adım olarak ilan edildiğini belirtiyor. “Otizm, 1940’lı yıllarda ilk tanımlanan nörogelişimsel bir hastalıktır. Birleşmiş Milletler tarafından 2 Nisan, Dünya Otizm Farkındalık Günü olarak belirlenmiştir. Bu günün sebebi, otizmin tanınması ve farkındalığın artırılmasıdır” diyor.

ERKEN EĞİTİMİN ALTYAPISI

Uzm. Dr. Akbulut, “Otizmli çocuklar genellikle ‘kendi halinde, iyi huylu’ görünmesine rağmen yaşıtlarıyla uyumsuz davranışlar sergileyebiliyorlar. Bu çocuklar sürekli aynı nesnelerle ilgileniyor, dönen nesnelerin çevresinde dolaşıyor veya kendileri etraflarında dönüyorlar. Dil gelişimleri de sorunlar gösteriyor” diye ekliyor. Uzman, bu çocukları muayene edebilmek için onları görmek gerektiğini vurguluyor. Rutin kontrollerle gelen çocuklar üzerinde boy, kilo ve nörolojik gelişim takip ediliyor. Nörolojik gelişim geriliği yaşayan çocuklar, çocuk psikiyatristleri ve nöroloji doktorlarına yönlendiriliyor. Dr. Akbulut, “Tanı konulan çocukların ilk 3 yaşta eğitime başlaması, belirtilerin geri gelmesini engelliyor ve sağlıklı bireyler olarak yetişmelerine yardımcı oluyor” diyor.

AİLELERİK İŞBİRLİĞİ VE ÖZEL EĞİTİM

Ailelerin, çocuklarındaki sorunları sezmeleri durumunda çocuk hekimine başvurmaları gerektiğine dikkat çeken Uzm. Dr. Akbulut, “Bir gerilik ya da belirgin hareketler varsa bunu uzmanlara bildirmeliler” diyor. Başvuran çocukların durumunu inceleyip, gerekirse özel eğitim için Konya’daki SOBE kurumuna yönlendirdiklerini aktarıyor. Uzm. Dr. Akbulut, “SOBE, bu alanda oldukça başarılı bir kurum. Böyle çocuklarda erken yaşta tedavi sürecinin başlaması ve gerekli eğitimlerin alınabilmesi için iş birliği yapıyoruz” şeklinde sözlerini tamamlıyor.