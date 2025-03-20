Otizmli Çocuğa Darp İddiası: Soruşturma Başlatıldı

OĞULUNUN SAĞLIĞI İÇİN YENİ BİR ADIM

Bursa’da, Nizamettin Ş. ve İnci Ş., 4 çocuklarından en küçüğü olan 11 yaşındaki yüzde 100 otizm hastası B.A.Ş.’yi eğitim alması amacıyla özel eğitim ve uygulama okuluna kayıt ettirdi. Aile, okuldan dönen B.A.Ş.’nin vücudunda çeşitli morluklar gördükten sonra öğretmeni aradı. Öğretmen S.A., çocuğun çok hareketli olduğunu belirterek, oğullarının ders sırasında sıraya çarptığını aktardı.

ÖĞRETMEN HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Ertesi gün tekrar okula giden B.A.Ş.’nin vücudundaki morlukların arttığını fark eden aile, öğretmenin çocuğuna zarar verdiğini iddia etmesi üzerine hastaneye giderek darp raporu aldı. Aile, 1 buçuk ay önce göreve gelen öğretmen S.A. hakkında suç duyurusunda bulundu. Yapılan şikayet sonrasında İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmen S.A. hakkında soruşturma başlattı. S.A., açığa alınırken sözleşmesi feshedildi.

AİLENDEN YETKİLİLERE ÇAĞRI

Yaşanan olayın ardından 11 yaşındaki B.A.Ş.’nin babası Nizamettin Ş., “Oğlum doğuştan otizm hastası. Okuldan geldiğinde yüzünde morluklar vardı, bu yüzden öğretmeni aradım. Öğretmen, oğlumun hareketli olduğunu ve sıralara çarptığını söyledi. Ertesi gün morluklar çoğaldı. Oğlumun kıyafetlerini çıkardığımızda, vücudunda farklı yerlerde darp izleri ve şişlikler vardı. Hastaneden darp raporu aldık. Öğretmen S.A., oğlumun kendisini yere attığını iddia etti. Çocuğumun morluklarını video kaydına alıp müdür yardımcısına gönderdim. Hastaneden rapor aldıktan sonra öğretmenden şikayette bulundum. Oğlum, ağrılarından dolayı uyuyamıyor. Okul müdürü beni aradı ve öğretmenin sözleşmeli olduğunu söyledi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü de konuyla ilgili soruşturma başlattı. Buradan Adalet Bakanı ve Milli Eğitim Bakanı’na sesleniyorum, konunun takipçisi olsunlar” şeklinde konuştu.