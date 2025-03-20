Otizmli Çocuğa Şiddet İddiası: Soruşturma Açıldı

OLAYIN GELİŞİMİ

Bursa’da Nizamettin Ş. ve İnci Ş., 11 yaşındaki yüzde 100 otizm hastası olan çocukları B.A.Ş.’yi özel eğitim ve uygulama okuluna kaydettirdi. Ancak aile, okuldan gelen B.A.Ş.’nin vücudunda morluklar olduğunu görünce öğretmeni aramaya karar verdi. Öğretmen S.A., çocuğun ders sırasında hareketli olduğunu ve sıralara çarptığını belirtti.

İKİNCİ GÜNDEKİ BULGULAR

Ertesi gün B.A.Ş.’nin morluklarının arttığını gören aile, öğretmenin kendisini yere attığını söylediğini duyunca hastaneye giderek darp raporu aldı. Daha sonra, 1 buçuk ay önce göreve başlayan öğretmen S.A. hakkında suç duyurusunda bulundu. Bu durum üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmen hakkında soruşturma başlattı. Sınıf öğretmeni S.A., açığa alınırken, sözleşmesi de feshedildi.

BABASINDAN AÇIKLAMALAR

Yaşanan olayların ardından B.A.Ş.’nin babası Nizamettin Ş. şu ifadeleri kullandı: “Oğlum doğuştan otizm hastası. Okuldan geldiğinde yüzünde morluklar vardı, öğretmeni aradım. Öğretmen, oğlumun hareketli olduğunu belirtip sıralara çarptığını söyledi. Ancak ertesi gün morluklar artmaya başladı. Oğlumun kıyafetlerini çıkardığımızda vücudunda değişik yerlerde darp izleri ve şişlikler gördük. Hastaneye giderek darp raporu aldık. Öğretmen S.A., çocuğumun kendisini yerlere attığını iddia etti. Ben de morlukları video kaydına alıp müdür yardımcısına gönderdim. Hastaneden darp raporu aldıktan sonra öğretmenden şikayetçi oldum. Oğlum ağrıdan uyuyamıyor. Okul müdürü beni aradı, öğretmenin sözleşmeli olduğunu söylediler. İl Milli Eğitim Müdürlüğü de konuya ilişkin soruşturma başlattı. Buradan Adalet Bakanı ve Milli Eğitim Bakanı’na sesleniyorum. Konunun takipçisi olsunlar.”