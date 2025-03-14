Otizmli Çocuğu Darbeden Şahsa Hapis Cezası

Olayın Gelişimi

Muğla’nın Datça ilçesinde, 10 yaşındaki otizmli çocuğa yönelik darp olayı, açılan davada 7,5 ay hapis cezasıyla sonuçlandı. Olay, birkaç yıl önce Datça’da meydana geldi. Evliliklerini bitiren Ülkü Zengin ve Kenan I. çifti, baba Kenan I.’nın hafta sonu çocuğunu annesinden alarak birlikte vakit geçirmesinin ardından yaşandı. Pazar akşamı çocuğunu babasından geri alan anne Zengin, oğlunun yüzündeki kızarıklıkları fark etti. Kenan I. ise bu durumu alerjik bir tepki olarak değerlendirdi ve çocuğuyla birlikte herhangi bir sorunun yaşanmadığını belirtti.

Baba ile İletişim

Anne Zengin, evde geri döndüğü sırada küçük çocuğun yüzünde ve kulağında darp izlerine benzeyen izler görünce, baba Kenan I. ile yeniden iletişime geçti. Baba, kendi evinde çocuklarının düşmediğini ve herhangi bir sorun olmadığını ifade etti. Zengin, çocuğuna kızarıklığın nedenini sorduğunda Y.I.’nın sessiz kalması üzerine, çocuğun eğitim aldığı özel eğitim merkezine başvurdu. Merkezdeki öğretmenle görüştükten sonra, çocuğun babasının ev arkadaşı olan Hüseyin K. tarafından darp edildiğini aktardığını öğrendi. Bu olayı doğrulayan doktor raporunu aldıktan sonra Ülkü Zengin, durumu adli makamlara taşıdı.

Mahkeme Süreci

Ülkü Zengin’in başlattığı hukuk mücadelesi 3 yıl sürdü. Datça Adliyesi’nde görülen davada, baba Kenan I.’nın ev arkadaşı olan Hüseyin K. 7,5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Engelim Olmayın Derneği Başkanı Dilek Dündar, mahkeme çıkışında “Görülen 4’üncü mahkeme sonucunda konu karara bağlandı ve 7,5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Adaletin yerini bulduğu için çok mutluyuz. Gelen herkese de burada bizimle beraber oldukları için teşekkür ederim” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

Anne Zengin’in Duası

Dava sürecinde yaşadığı zorluklardan bahseden anne Ülkü Zengin, “Oğlumun ahı kimsede kalmadı. Umarım böyle bir şeyi hiçbir çocuk yaşamaz. Çok çaba sarf ettik ve sonunda zafer bizim oldu” diyerek duygularını ifade etti.

– MUĞLA