Otizmli Çocuk İçin Arama Devam Ediyor

GAZİANTEP’TE OTİZMİ OLAN ÇOCUĞUN BULUNMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Gaziantep’in Araban ilçesinde kaybolan 10 yaşındaki otizmli çocuğu bulmak amacıyla başlatılan arama faaliyetleri 969 kişilik ekip ile devam ediyor. Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, kırsal Hasanoğlu Mahallesi’nde kaybolan Onur Özdemir’i bulmak için oldukça geniş bir ekip oluşturulmuş durumda.

GÜÇLÜ EKİP İLE ARAMA FAALİYETLERİ

İl Jandarma Komutanlığına bağlı farklı birimlerden 643 personel, 45 araç, 8 dron, 2 jandarma asayiş bot timi, 2 Jandarma Arama Kurtarma Timi ile 2 Sahil Güvenlik Bot Timi, ayrıca 4 iz ve kadavra köpeği ve 1 İHA, arama çalışmalarına katılıyor. Bunun yanı sıra AFAD İl Müdürlüğüne bağlı su arama personeli, dalgıçlar ve itfaiye ekipleri de gece görüş dronları, su altı ve su üstü sonar arama ile görüntüleme cihazları kullanarak arama faaliyetlerini yürütüyor.

KAYBOLUŞ TARİHİ VE AİLESİ

Onur Özdemir, 24 Mayıs tarihinde kırsal Hasanoğlu Mahallesi’nde kaybolmuştu. O zamandan beri ilçede pek çok ekip tarafından kapsamlı arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Murat ve Aynur Özdemir çiftinin 10 yaşındaki otizmli oğulları için yapılan bu çalışmalar, arama ekibinin kararlılığı ile devam ediyor.