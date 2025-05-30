Otizmli Öğrenci Dudu Duru Mete, Resim Yapıyor

OTİZMLİ ÖĞRENCİ DUDU DURU METE’NİN YETENEĞİ

Balıkesir’in Manyas ilçesinde eğitim gören Dudu Duru Mete, yaptığı resimlerle kendisini ifade ediyor ve çevresindekilere ilham kaynağı oluyor. Manyas Atatürk Ortaokulu’nda 8. sınıf öğrencisi olan Dudu Duru, kırsal Kalebayır Mahallesi’nde öğrenim gören okul öncesi öğretmenleri Filiz ve Köksal Mete’nin kızı. Ağır otizm tanısı olan ve konuşamayan Dudu Duru’nun resim yeteneği, öğretmenlerinin desteğiyle gün yüzüne çıkıyor.

ÖĞRETMENLERİNİN DESTEĞİYLE GELİŞİYOR

Dudu Duru’nun öğretmeni Fatma Alkan, “Okula ilk başladığında biraz resim yapmaya ve boyamaya merakı vardı, onu fark ettik, bu resimler ortaya çıktı” diyor. Alkan, Dudu Duru’nun kendini ifade edemediğini fakat yönergeleri güzel bir şekilde yerine getirdiğini, renk tonlarını da başarılı bir şekilde ayarladığını vurguluyor. Alkan, “Resim onun kırmızı çizgisi. Çok seviyor resim yapıp boyamayı” ifadelerini kullanıyor.

DUDU DURU’NUN RESİMLERİ BEĞENİ TOPLADI

Dudu Duru’nun özel eğitim öğretmeni Murat Kula ise, “Öğrencimiz Dudu Duru Mete 8. sınıf öğrencisi, ağır otizm tanısı var. İlk yıl başladığımızda resme olan merakını keşfettik. Zamanla hep birlikte ona destek olduk ve sınıfımız Dudu Duru’nun resimleri ile donatıldı” şeklinde konuşuyor. Dudu Duru Mete’nin resimleri, hem okulunda hem de çevresinde büyük beğeni topluyor. Öğretmenleri ve ailesi, onun bu yeteneğini desteklemeye devam ediyor.