Otluca Köyünde Afad Eğitim Sahası Açıldı

YENİ EĞİTİM SAHASININ AÇILIŞI

Hakkari’nin Otluca köyünde, AFAD Eğitim Sahası’nın yapımı sona erdi ve hizmete girdi. Bu eğitim sahasında, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler için Enkazda Arama ve Kurtarma Eğitimi başladı.

İLK EĞİTİM AHBAP DERNEĞİ GÖNÜLLÜLERİNE VERİLDİ

Eğitim sahasındaki ilk eğitim, AHBAP Derneği gönüllülerine yönelik gerçekleştirildi. Gönüllüler, bu ilk aşamada 5 saat süren bir eğitime katıldı. İlerleyen dönemlerde, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve gönüllülere yönelik eğitimlerin aktif bir şekilde devam edeceği ifade edildi.