Otlukbeli Gölü, Doğal Anıt Olarak Korunuyor

OTLUKBELİ GÖLÜ DOĞA HARİKASI

Erzincan’ın Otlukbeli ilçesi, tarihe Otlukbeli Savaşı ile adını yazdırmış bir yer olarak sadece Türkiye’de değil, dünya genelinde nadir bir doğa harikasına sahip. Göl, kırmızı rengi ve etkileyici manzarası ile ilgi çekiyor. Kaynak sularının oluşturduğu kızıl traverten set sayesinde meydana gelen Otlukbeli Gölü, ‘Kesin korunacak hassas alan’ olarak belirlenmiş durumda ve hâlâ keşfedilmeyi bekliyor.

BENZERİ DÜNYADA YOK

Maden sularının yapısı ile oluşmuş traverten set gölü olan Otlukbeli, bu özgün özelliği dolayısıyla “doğal anıt” unvanını da hak ediyor. Diğer göllerden farklı olan bu göl, yaklaşık 7 bin 500 metrekarelik bir yüz ölçümüne sahip olup, derinliği mevsimsel olarak 150-160 metre arasında, genişliği ise 30 ile 50 metre arasında değişiyor. Otlukbeli Gölü, 2020 yılında Cumhurbaşkanlığı kararı ile ‘Kesin korunacak hassas alan’ olarak ilan edilmiş. Dünyada maden suları ile oluşan tek traverten set gölü olma özelliği taşıyor.

ŞİFALI SULARIYLA ÜNLÜ

Bu göl, 612 sayılı Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu kararıyla da doğal sit alanı olarak belirlenmiş ve “doğal anıt” olarak sınıflandırılmış. Alanı açıktan küçük olarak adlandırılsa da, taşıdığı özellikler sayesinde oldukça dikkat çekici. Göl, maden suları, kükürtlü sular ve dere tarafından sağlanan tatlı sular ile besleniyor. Göldeki maden sularının, romatizmal hastalıkların yanı sıra kırık çıkık rahatsızlıkları ve kadın hastalıklarının tedavisinde fayda sağladığı bildiriliyor.