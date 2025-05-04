Oto Bakım Ustaları Önemli Uyarılar Yapıyor

YAZ BAKIMI İHMAL EDİLMEMELİ

Yozgat’ta hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte oto bakım ustaları, sürücüler için önemli bir uyarıda bulundu. Araçların yazlık bakımlarının yapılması gerektiğini vurgulayan Ünyay Yılmaz, bu konuda bilgiler paylaşarak, sıcak havalarda aracın motor, soğutma sistemi, lastikler ve klima sisteminin daha fazla yükleneceğini belirtti. Yazlık bakımın, araçların performansı, güvenliği ve yakıt ekonomisi açısından önemli olduğunu vurguladı.

BAKIMIN TEMEL AŞAMALARI

Ünyay Yılmaz, yaz bakımında dikkat edilmesi gereken unsurlara değindi. Araçların soğutma sistemindeki antifriz seviyesinin kontrol edilmesi, radyatör hortumlarının durumunun gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, klima gazı eksikse tamamlanması ve sistemin genel çalışmasının kontrol edilmesi gerektiğini ifade etti. Yılmaz, “Kışlık bakımı, kış ayı çıktıktan sonra yaz ayına girerken özellikle, yağımız, yağ filtremiz, hava filtremiz ve polen filtremiz olmak üzere ilk değiştireceğimiz temel parçalardır. Bunları değiştirdiğimizde aracımızın hem performansına hem de yakıt tasarrufuna faydası olur” dedi.

UZUN YOLDA GÜVENLİK ÖNEMİ

Yılmaz, uzun yolculuklar öncesinde fren balatalarının bakımının da ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı. “Uzun yola çıktığımızda özellikle araç sahiplerine fren balatalarının bakımlarını yaptırmalarını, değişmesi gereken balataların ihmal edilmemesini tavsiye ediyoruz. Yolları açık olsun” diye ekledi.

Otomobilinin yazlık bakımını yaptırmak için sanayiye gelen Samet Budak, “Uzun yola çıkacaktım, yazlık bakımlarımı yapmak için ustaya geldim, sağ olsun o da bütün filtreleri değiştirdi. Bakımlarını yaptı; artık kafam rahat” dedi.