Oto Hırsızlığı İçin Operasyon Yapıldı

HIRSIZLIK OLAYLARINA YÖNELİK OPERASYON

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, motosiklet ve bisiklet hırsızlığına yönelik olarak araştırma başlattı. Yenişehir ve Kayapınar ilçeleri sınırlarında güvenlik kameralarına yansıyan olaylarla ilgili yürütülen çalışmada, 5 ayrı hırsızlık olayı gerçekleştiren kişilerin kimlikleri belirlenerek adresleri tespit edildi.

ŞÜPHELİLERİN ÖNLEM ALDIĞI BELİRLENDİ

Yapılan incelemelerde şüphelilerin, olası polis baskınlarına karşı önlem aldığı ve evlerinin çevresine ile sokak içine anlık kamera sistemi kurdukları ortaya çıktı. Bunun üzerine ekipler, bu sistemi devre dışı bırakarak ‘Zincir’ adı verilen bir operasyon düzenledi. Operasyon neticesinde 5 şüpheli gözaltına alındı.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER VE TUTUKLAMALAR

Adreslerde gerçekleştirilen aramalarda ise 3 tabanca, 1 pompalı tüfek ve birçok fişek ele geçirildi. Ayrıca, çalıntı olduğu belirlenen 4 motosiklet ve 1 bisiklet sahiplerine teslim edildi. Gözaltındaki şüpheliler, işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılarak tutuklanarak cezaevine gönderildi.