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Oto Hırsızlık Büro Amirliği Operasyon Yürüttü

TEKNİK TAKİP SONUCUNDA ORTAYA ÇIKTI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 6 aylık teknik takip çalışmaları sonucunda, deprem nedeniyle enkaz altında kalan veya kazalarda hurdaya çıkan araçların bilgilerini kullanan organize bir yapı tespit etti. Elde edilen bulgular sonucunda, yurt dışından Türkiye’ye getirilen araçlara yönelik, ağır hasarlı araçların motor ve şasi numaralarının kopyalandığı belirlendi. Kriminal incelemeler sonucu “change” yapıldığı değerlendirilen toplam 22 araca ulaşıldı.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Şanlıurfa merkezli olarak gerçekleştirilen operasyonlar, Hatay, Adıyaman, Denizli, Mersin ve Batman’da eş zamanlı yapıldı. Bu operasyonlarla birlikte, 22 araca el konuldu ve 15 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5’i tutuklanırken, 10’u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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