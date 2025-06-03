Oto lastiği sahte ilanlarla dolandırdı

Oto Lastiği Dolandırıcılığına Operasyon

Kastamonu ve Ankara’da sahte lastik ilanlarıyla 123 milyon liradan fazla dolandırıcılık yapan bir çete, jandarma operasyonuyla çökertildi. Operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 3’ü tutuklandı. Edinilen bilgilere göre, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı, sahte araç lastiği ilanları veren çeteye karşı bir soruşturma başlattı. Bu örgütün, 7 kişiyi mağdur ettiği ve MASAK raporlarına göre 123 milyon liradan fazla vurgun yaptığı belirlendi.

Operasyonda 8 Şüpheli Gözaltına Alındı

Yaklaşık 6 aylık teknik takip ve araştırmalar sonrasında Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kastamonu ve Ankara’da belirlenen adreslere eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyonlar neticesinde örgütün lideri olduğu düşünülen G.A. ile A.A., S.A., M.A., M.Ö., K.A., B.H. ve H.H.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından Kastamonu Adliyesi’ne sevk edildiği öğrenildi. Hakim karşısına çıkarılan G.A., A.A. ve S.A. tutuklanırken, M.A., M.Ö. ve K.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. B.H. ve H.H.K. isimli şüpheliler ise serbest bırakıldı. Ayrıca, iki şüphelinin firari olarak arandığı bildirildi.

Ele Geçirilen Dijital Materyaller

Öte yandan, operasyon kapsamında yapılan aramalarda, şüphelilere ait 8 cep telefonu, 9 sim kart, 4 bilgisayar, 1 depolama cihazı ve 4 kamera olmak üzere toplamda 26 adet bilgisayar, telefon ve dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin lüks bir yaşam sürdükleri ve ele geçirilen ürünler arasında pahalı duvar saatleri gibi aksesuarların bulunduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.