Otobüs biletlerine zam yok

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Birol Özcan, otobüs bilet fiyatlarına bu yıl zam yapılmayacağını duyurdu.

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Özcan, yaz aylarından bu yana otobüs bilet fiyatlarında bir artış yapmadıklarını belirterek, 2023 yılında bilet fiyatlarının aynı kalacağını söyledi.

Şehirlerarası otobüs bilet fiyatlarına bu yıl zam yapılmayacak.

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, yaz aylarından bu yana otobüs bilet fiyatlarında bir artış yapmadıklarını belirterek, “2023 yılı için yeni bir tarife beklentimiz yok, bilet fiyatları aynı kalacak” dedi.

Özcan, mazotta ÖTV indirimi beklentileri olduğunu kaydetti.

Salgının hızında yaşanan azalmayla otobüs seferleri ve yolcu sayılarının arttığını belirten Özcan, “2021 yılında artmaya başlayan seferler, 2022 yılında daha da yükseldi ve normale döndü. 2021 yılında İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda 370 bin otobüs sefer yaptı. 2022 yılında otobüs sefer sayımız 427 bine yükseldi. 2022 yılında bir önceki yıla göre sefer sayımız yüzde 15 arttı. Ayrıca yolcu sayımız da arttı” diye konuştu.

Firmalarının sefer ve yolcu sayısına yönelik bilgi veren Özcan, “Pandemiden önce otobüs sefer sayılarımız günlük 2 bindi. Bu sayı daha sonra çok düştü. 2022 yılında ise günlük otobüs sefer sayımız arttı. İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda 2022’de günlük sefer sayımız 1170 oldu. Ancak 2023 yılı biraz durgun başladı. Sömestr tatili, yaklaşan Ramazan ayı ve bayramı, yaz tatiliyle beraber bu sayının daha da artmasını bekliyoruz” dedi.

BOĞAZ KÖPRÜLERİNDEN GEÇİŞ TALEBİ

Özcan, İstanbul’da belli saatlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden otobüs firmalarının geçişine izin verilmesini talep ettiklerini dile getirerek, “Sayın Cumhurbaşkanımızdan böyle bir beklentimiz var. Belli saatlerde köprülerden geçişe izin verirseler çok mutlu oluruz. Özellikle yakın şehirlere yaptığımız seferler için bu çok iyi olacak” şeklinde konuştu.