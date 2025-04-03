Otobüs Devrildi: 20 İşçi Yaralandı

KAZA HAKKINDAKİ DETAYLAR

Çankırı’da bir otobüs, fabrika işçilerini taşıdığı sırada şarampole devrildi. Kazanın ilk belirlemelerine göre 20 kişi yaralandı. Olay, geç saatlerde Çankırı-Ankara karayolu üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Sumitomo Rubber Ako Lastik Fabrikası’nda çalışan işçileri taşıyan M.G. yönetimindeki 18 S 0135 plakalı otobüs, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucunda yoldan çıkarak devrildi.

OLAY YERİNDEKİ MÜDAHALELER

Kazanın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastanelere ulaştırıldı. Kazanın ardından trafik ekipleri, olay yerinde incelemelere başladı. Karayolundaki araç trafiği ise kontrollü bir şekilde sürdürüldü.