Otobüs Kafeteryaya Girdi: 3 Yaralı

ANTALYA’DA KAZA: ARAÇLARA ÇARPIP KAFETERYAYA GİRDİ

Antalya’da halk otobüsü sürücüsü direksiyon başında fenalaştı ve önce park halindeki araçlara çarparak daha sonra içerisinde müşterilerin bulunduğu bir kafeteryaya daldı. Olay, Muratpaşa ilçesi Zerdalilik Mahallesi Cebesoy Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Emre A. yönetimindeki 07 AU 0253 plakalı özel halk otobüsü, durakta yolcu aldıktan sonra sürücüsü fenalaştı. Direksiyon kontrolünü kaybeden sürücü, park halindeki çeşitli araçlara çarparak kaza yaptı. Bu kazada, toplamda 3 kişi yaralandı.

KAZADA YARALANANLAR VAR

Direksiyon hakimiyetini kaybeden halk otobüsü, çarptıktan sonra hareket etmeye devam ederek sokak girişindeki kafeteryaya daldı. İşyerine giren otobüsü son anda gören çalışanlar ve müşteriler, büyük bir gürültüyle dışarı fırladı. Olayın duyulmasından hemen sonra çevredeki vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Büyük bir panik yaşanan bu kazada, kafeterya içerisinde bulunan 2 kişi ve halk otobüsü sürücüsü yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı. Kazaya tanıklık eden Halit Özkılıç durumu şöyle anlatıyor: “4. katta oturuyorum. İlk önce kalabalığın sesini duydum. Balkondan baktığımda kazayı gördüm. Söylenenlere göre sürücü kalp krizi geçiriyor. Allah’tan can kaybı yok. Maddi zarar büyük ama umarım kimse yaralanmamıştır.”

OLAYIN TANIKLARI KONUŞUYOR

Kazanın meydana geldiği yerde işyeri olan Nevzat Güray ise, “Biz oturuyorduk, aniden büyük bir ses geldi. Dışarı çıktığımızda otobüs, bitişiğimizdeki kafenin içine girmişti. Yaralılar vardı, otobüs şoförü de kötü durumdaydı. Şoförün kalp krizi geçirdiğini söylüyorlar. Çok büyük bir gürültüyle olayla karşılaştık” dedi. Olay, Antalya’da büyük bir panikle aniden gelişti.