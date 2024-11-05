“Otobüs Kapısından Düşen Yolcu Hayatını Kaybetti”

KAZA SONRASI HASTANEDE YAŞAM MÜCADLESİ

Kayseri’de bir halk otobüsünde meydana gelen talihsiz olayda, ani fren nedeniyle dengesini kaybeden Şükrü Özcan, açık kapıdan düşerek yaralandı. 27 Eylül tarihinde Melikgazi ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Cengiz Topel Caddesi’nde yaşanan kazanın araç içi kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Özcan, özel halk otobüsüne bindikten kısa bir süre sonra kapıdan dışarı düştü. Kazanın hemen ardından çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

HASTANEYE KALDIRILDI, 38 GÜN SÜREN TEDAVİSİ SONUCU KAYBEDİLDİ

Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, Özcan’a müdahale ederek onu Kayseri Şehir Hastanesi’ne sevk etti. Burada yapılan tetkikler sonucunda beyin kanaması geçirdiği anlaşıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi edilen Özcan, 38 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. Özcan’ın cenazesi, ailesi tarafından alınıp, Hulusi Akar Camisi’ne getirildi. Cenaze namazının ardından Asri Mezarlık’ta defnedildi.

Olay günü otobüsün şoförü Y.A.’nın gözaltına alındığı ve ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı bildirildi. Özcan’ın düşüş anı, otobüsün içindeki kamera tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Özcan’ın elinde çanta ile otobüse bindiği, ayakta durmaya çalışırken ani fren ile dengesini kaybedip ön kapıdan düştüğü anlar yer aldı. Ayrıca, kazanın ardından çevredekilerin panik içinde Özcan’a yardıma koşması ve otobüs şoförünün sağlık ekiplerini arayarak durumu bildirmesi de görüntülerde görüldü.